Harry defendió a Meghan: ‘Quiero que escuchen la verdad de mi boca’

Finalmente, el príncipe Harry habló y lo hizo para contar su verdad y defender a su esposa.

“Siempre tendré el mayor respeto por mi abuela, mi comandante en jefe, y estoy increíblemente agradecida con ella y con el resto de mi familia por el apoyo que nos han brindado a Meghan y a mí en los últimos meses”, expresó el príncipe Harry durante un discurso en un evento para organización benéfica Sentebale, que fundó en 2006. Sobre el escenario, habló de su “gran tristeza por haber llegado a esto” y defendió a su esposa.

“Antes de comenzar, debo decir que solo puedo imaginar lo que puede haber escuchado o leído en las últimas semanas, así que quiero que escuchen la verdad de mí boca tanto como pueda compartir, no como príncipe o duque, sino como Harry”, afirmó el duque de 35 años.

El príncipe dijo que Gran Bretaña es su hogar -“eso nunca cambiará”- pero afirmó que “no tuvo otra opción” que renunciar a la realeza. Harry hizo estas declaraciones, las primeras desde que se conoció la decisión tomada junto a su esposa Meghan Markle, durante una cena de caridad en el famoso y exclusivo restaurante The Ivy, en el barrio de Chelsea.

Siente gran tristeza

“Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados. Teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto. La decisión que tomé junto a mi esposa no fue algo que tomé a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones (…) No siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción”, se sinceró el príncipe.

Durante su aparición pública, el príncipe también bromeó y habló sobre su amor por Meghan “He crecido sintiendo el apoyo de muchos de ustedes, y vi cómo recibían a Meghan con los brazos abiertos mientras me veían encontrar el amor y la felicidad que había esperado toda mi vida. Finalmente, el segundo hijo de Diana se enganchó, ¡hurra!”.

“Lo que quiero aclarar es que no nos estamos alejando”, remarcó el duque. “Seguiré siendo el mismo hombre que aprecia a su país y dedica su vida a apoyar las causas, organizaciones benéficas y comunidades militares que son tan importantes para mí”.

Afirmó que no se alejaba de la familia real, pero que “no era posible” continuar sirviendo a la reina, la Commonwealth y el ejército sin fondos públicos.

También expresó que espera poder tener una “vida más pacífica” junto a su esposa y su hijo de ocho meses. En otro momento de su discurso, Harry compartió que Archie, que está en Canadá con su madre, recientemente vio nieve por primera vez y quedó deslumbrado.

Las declaraciones del hijo de Carlos de Inglaterra se conocen luego de la reina Isabel II anunciara el sábado que Harry y Meghan no usarán sus títulos de RHS (Alteza Real), ya que buscan forjar una nueva vida en América del Norte. Además, devolverán los £ 2,4 millones gastados en una lujosa renovación de Frogmore Cottage y pagarán un alquiler, estimado en hasta £360.000 al año, para conservar esa residencia como su hogar en Reino Unido.

Mire: ¡Ven pancita! Yomatsy Hazlewood se comprometió con el periodista Félix Chávez