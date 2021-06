Harrisburg University un nuevo espacio para formar mujeres en carreras STEM

En este sentido y con el fin de contribuir con la oferta educativa STEM en Panamá con un programa accesible, de alta calidad y de alta demanda llega al país Harrisburg University of Science and Technology (HU). Esta casa de estudios que se fundamenta en el potencial que tienen todas las personas para impactar positivamente su entorno, busca inspirar a los estudiantes de la región para que aprovechen sus capacidades a través de una educación que logre mejorar sus comunidades y que además ofrezca a las mujeres panameñas un espacio para prepararse y posicionarse en el mercado laboral global y que permita además avanzar en el índice de competitividad.

