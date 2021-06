Harris pide a Guatemala un trabajo conjunto para que la gente ‘no se vaya de casa’

Harris consideró que, quienes migran, o “están huyendo de algún daño o simplemente no pueden satisfacer sus necesidades básicas quedándose en casa, no pueden simplemente satisfacer las necesidades que tienen para criar a sus hijos quedándose en casa”.

Para la vicepresidenta, “la mayoría de la gente no quiere irse de casa, no quiere dejar el lugar donde creció su abuela, el lugar donde reza, el lugar donde hablan su idioma y su cultura es familiar”.

