Harris jura en dos biblias, hace historia… y promete hacer del puesto segundón de ‘vice’ una figura más que simbólica

“Ella es directa como una flecha. Es muy, muy brillante. Es dura. Pero aún así tiene un corazón que entiende lo que es estar al otro lado de los prejuicios. También fue la hija de un inmigrante que fue criada, de una manera extraña, como yo. Nos enseñaron que podíamos ser cualquier cosa. No te rindas, sólo muévete, sigue empujando. Y me di cuenta de que ella era alguien que si, de hecho, me pasaba algo, sabría que podría hacerse cargo. Esa es Kamala” , aseveraba Joe Biden durante la entrevista que la revista le hizo el pasado diciembre.

You May Also Like