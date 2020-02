Harley Mitchell, secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, evaluará si se veta el ‘camarón legislativo’

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, secretario ejecutivo de la Presidencia de la República, será el encargado de evaluar si el Ejecutivo veta o no el proyecto de ley 91 sobre imprescriptibilidad de los delitos por agresiones sexuales contra menores de edad, documento que contiene un “camarón legislativo” que obliga a los jueces a conceder trabajo comunitario a los condenados a penas que no excedan los cinco años.

