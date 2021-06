Hankook & Company anuncia ´S.T.R.E.A.M.´ en celebración de su 80 aniversario

Hankook & Company Co., Ltd., la compañía holding de Hankook Tire & Technology Co., Ltd., anunció ‘S.T.R.E.A.M.’, un nuevo portafolio de negocios a largo plazo dirigido a desarrollar nuevos motores de crecimiento en línea con la celebración del 80 aniversario de la empresa. Hankook & Company también declaró un compromiso renovado para incrementar la competitividad y lograr un liderazgo más fuerte.

Cada letra de ´S.T.R.E.A.M.’ representa la dirección esencial a la cuál Hankook se dirige en el futuro. Empezando con la letra ´S´ que representa “Smart Energy” (Energía Inteligente) refiriéndose a energías renovables y baterías eco-amigables. La ´T´ representa “Tire & Core Biz” (Llantas y Negocio Central). La ´R´ hace referencia a “Rising Tech” (Tecnología Ascendiente), concepto que se adapta a la diversificación del portafolio. Completando el acrónimo, ´E´ representa “Electrification” (Electrificación) y ‘A’ es por “Automation” (Automatización) y eficiencia por medio de tecnologías de avanzada como lo son la robótica, y la ´M´ es por “Mobility” (Movilidad) inherente de la industria.

Hankook & Company, que se lanzó como una sociedad de cartera operativa en abril, está buscando activamente oportunidades de inversión, fusiones y adquisiciones en el sector “S.T.R.E.A.M.” mediante el fortalecimiento de la fuerza laboral para asegurar un nuevo motor de crecimiento. La empresa introdujo un nuevo eslogan “Hankook Creates the Future STREAM” usando la palabra “stream” para referirse a un flujo actual o continuo. Hankook & Company planea expandir su cartera de negocios en el futuro de acuerdo con la tecnología en tendencia que sigue cambiando.

Presentado junto con S.T.R.E.A.M., un emblema dedicado al 80 aniversario conmemora los logros de la compañía a lo largo de sus 80 años de historia y destaca el crecimiento de la compañía a través de la determinación de lograr un crecimiento sostenible a través de la innovación, particularmente con la mentalidad desafiante y el compromiso continuo con la I + D. El emblema visualiza efectivamente el 80 numérico junto con los activos principales de la compañía que incluyen Technoplex, la oficina central en Corea que representa la fuente de innovación y crecimiento basado en su cultura corporativa única llamada Cultura Proactiva que fomenta el espíritu de desafío e innovación creativa. HANKOOK TECHNODOME, la instalación central de I + D de la empresa y la meca de las tecnologías originales y las nuevas tecnologías, junto con el Technoring, el sitio de pruebas de conducción de llantas más grande de Asia, se une a Technoplex en el emblema.

Hankook & Company se fundó en 1941 como la primera empresa de llantas en Corea del Sur y continuó con su mentalidad desafiante y su innovación para convertirse en una marca esencial en la industria de la movilidad. En 2012, Hankook se dividió en dos entidades, por lo que estableció su sociedad de cartera. A principios de este año, Hankook & Company se fusionó con la filial de soluciones de energía Hankook AtlasBX, un movimiento estratégico para fortalecer sus competencias centrales para las industrias y soluciones futuras en crecimiento. Las prioridades clave de Hankook siguen siendo, una búsqueda continua para demostrar su liderazgo tecnológico con el fin de otorgar una influencia positiva en la comunidad y el medio ambiente, respectivamente, de una marca premium. La compañía no hace concesiones a lograr un crecimiento mutuo y sostenible, como puede verse a través de los esfuerzos que se han realizado para lograr los más altos estándares de ESG, incluidas las actividades sociales corporativas, la gestión ética, la gestión medioambiental y otras iniciativas de gestión sistemática.

La principal filial, Hankook Tire & Technology, continúa expandiendo las alianzas estratégicas con las principales marcas automotrices premium en el mundo como Porsche, Mercedes-Benz, BMW y Audi, una muestra del reconocimiento al compromiso de la compañía por la I + D y la tecnología de primer nivel. Hankook suministra actualmente llantas de equipo original (OE) para 320 modelos de automóviles de 46 marcas de automóviles en todo el mundo, incluidos modelos insignia y de alto rendimiento. Además, Hankook Tire & Technology participa activamente en iniciativas globales de sostenibilidad. Sus esfuerzos han sido reconocidos en el Dow Jones Sustainability Indices World (DJSI World) durante cinco años consecutivos.

Hankook & Company reforzará la competitividad de negocios clave mientras realiza inversiones sólidas para descubrir nuevas oportunidades comerciales en la cartera recientemente establecida de la empresa. Hankook & Company planea desarrollar estrategias de mediano a largo plazo para responder de manera efectiva a los cambios en el entorno empresarial, mejorar la eficiencia de la gestión mediante la participación en la asignación eficiente de recursos y fortalecer su cartera de marcas integrada que aprovecha la marca global ‘Hankook’ para mejorar su competitividad en un entorno empresarial global que cambia rápidamente.