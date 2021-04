han perdido el 50% de sus socios desde la pandemia, casi tres millones de clientes

No obstante, se congratula de que Castilla y León haya cerrado a la hostelería pero no a los gimnasios. «Algo está cambiando», dice. Incluso, el gerente de Fneid pide ampliar el límite de aforo al 50% y que se les obliguen a cerrar a las 18.00 horas. «Son medidas necesarias para la supervivencia de las empresas y de los 214.000 empleos del sector tras el hundimiento de la facturación», reclama.

Por todo ello, tanto por el hundimiento del número de socios como de la facturación, comienza a haber gimnasios que van a la quiebra empresarial. «Aun no tenemos el dato pero nos consta que está habiendo cierres, hemos hecho una encuesta en el sector y un 44% de gimnasios, entre asociados y no asociados, responde que de seguir así podría cerrar su negocio», alerta. En ese sentido, Alberto García admite que han tenido bajas de asociados en la Fneid y asegura tener constancia de propietarios que «están buscando traspasar su negocio porque la situación es muy complicada».

«El balance no puede ser nada halagüeño», se lamenta el gerente de la patronal de los gimnasios. Al respecto, cifra en un 53% la caída de la facturación en el conjunto del año 2020. No obstante, subraya que están preparando un estudio para comparar los 12 meses desde la pandemia con los 12 meses anteriores, ya que enero y febrero de 2020, antes de la Covid-19, «fueron meses buenos, a diferencia de enero y febrero de 2021, que han sido pésimos», puntualiza García.

You May Also Like