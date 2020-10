“Han entendido el mensaje”: Thomas Christiansen

“Lo que han hecho estos jugadores es una señal para el resto, pues yo no me caso con nadie, todo se lo tienen que ganar en el terreno de juego y estos chicos han luchado, entendieron mi mensaje que es muy importante para mí y lo bueno es que tenemos muchos jugadores de dónde elegir y allí voy a tener un problema para hacer mi elección”, acotó.

Christiansen dijo, además, que es evidente que a este equipo le falta tener el balón y que no podían pelear al mismo nivel y jugar de tú a tú con Costa Rica y por eso sabían que no podían pelear por la posesión del balón.

El técnico consideró que la clave estuvo en no permitir al rival jugar por dentro al cerrar las líneas y que aunque el primer partido reconoció que fue un resultado no correcto, esta vez consideró que se ha competido muy bien en lo que se tenía que hacer y cómo pararlos.

