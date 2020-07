han de llevar, al menos, un 70% de alcohol y tener efecto viricida

Cabe recordar que la higiene de manos con este tipo de productos debe realizarse cuando no se disponga de agua y jabón, así como después de tocar cualquier superficie potencialmente contaminada en el transporte público, comercios e incluso dentro del domicilio. Esta acción debe realizarse más frecuentemente en reuniones con amigos y familiares , sobre todo si no son convivientes.

La mascarilla y el gel hidroalcohólico se han convertido en elementos indispensables en nuestra rutina diaria. Una de las principales recomendaciones de los profesionales sanitarios para reducir el riesgo de contagio y evitar la transmisión de la Covid-19 es el correcto lavado de manos. No obstante, no todos los que se están comercializando presentan protección frente al virus.

