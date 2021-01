Hammon hace historia con Spurs, que caen ante Lakers

AP • 31 Dic 2020 – 11:30 AM

SAN ANTONIO (AP) — Becky Hammon habría preferido ganar que hacer historia. De cualquier modo, se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA en un partido.

Hammon tomó el control de los Spurs de San Antonio el miércoles, en el segundo periodo, después de que el entrenador Gregg Popovich fue expulsado en la derrota por 121-107 ante LeBron James y los Lakers de Los Ángeles.

“Trato de no pensar en los aspectos más importantes de esto porque puede resultar abrumador”, dijo Hammon. “Realmente no he tenido tiempo de reflexionar, ni de mirar siquiera mi teléfono. Así que no sé qué pasa fuera del AT&T Center”.

Hammon y los Spurs tuvieron demasiado trabajo por hacer ante los campeones defensores de la NBA.

James celebró su cumpleaños 36 con 26 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes en el tercer triunfo de los Lakers por dobles dígitos. Los equipos completarán la serie de dos duelos el viernes.

“Busqué que los jugadores se colocaran en los lugares adecuados”, explicó Hammon. “Traté de motivarlos. Evidentemente, todos estamos en una situación de aprendizaje, pero me habría encantado salir de ahí con una victoria para los chicos”.

El árbitro Tony Brown echó a Popovich cuando faltaban 3:56 minutos en el segundo periodo. El entrenador le gritó algo a Brown e ingresó a la cancha después de que no se marcó una aparente falta en un intento de tiro de bandeja de DeMar DeRozan y en el subsecuente intento de rebote de Drew Eubanks.

Popovich recibió aplausos de varios familiares de los jugadores, que estaban en la arena, mientras abandonaba la cancha.

Hammon tomó su lugar en la banca del equipo durante la pausa y caminó sobre banda tras la expulsión de Popovich. Hammon es la primera asistente de entrenador de tiempo completo en la historia de la liga.

“Obviamente ella ha hecho su trabajo en los últimos años, y el entrenador Pop le ha dado la oportunidad”, comentó James. “Es hermoso tan sólo oír cómo da las órdenes a gritos. Es muy apasionada por este deporte. Felicidades a ella y a nuestra liga”.

La temporada pasada Tim Duncan asumió en lugar de Popovich cuando lo expulsaron en el duelo ante Portland el 16 de noviembre de 2019. Duncan, quien como jugador se ganó un lugar en el Salón de la Fama, decidió no regresar como asistente esta campaña.

Los Lakers agravaron la frustración de Popovich y la fortuna de los Spurs no mejoró después de que veterano entrenador fue expulsado.