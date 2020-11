Hamilton y su primera ‘bola de siete’

A Hamilton le bastaría ser segundo, por detrás de su colega nórdico, para anotarse -dos semanas después de que Mercedes firmase su séptimo título de constructores consecutivo- su séptima corona. También igualará matemáticamente la plusmarca del ‘Kaiser’ si concluye la carrera por delante de Bottas; si éste no puntúa; o, incluso, sin sumar: siempre y cuando el finés no acabe, al menos, sexto.

You May Also Like