Hamilton siente un vacío al pensar en F1 sin público

“Esto realmente fue un choque para el sistema. Evidentemente, aquel jueves yo había expresado mi opinión sobre si debíamos estar ahí o no”, dijo Hamilton. “Al día siguiente, sinceramente me levanté con la emoción de que me metería en el auto, y luego oí que no iríamos a la pista. Fue algo surrealista”.

“Estoy recibiendo mensajes de gente de todo el mundo, que pasa dificultades durante este periodo porque no puede ver deportes”, dijo Hamilton mediante un video difundido en línea por Mercedes. “Esto simplemente demuestra lo significativo que es el deporte en la vida de la gente. Esto nos une a todos. Es muy emocionante y cautivador. No sé si será igual de emocionante para la gente ver esto en la televisión, pero será mejor que nada”.

