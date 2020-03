Hamilton rechaza hacerse el test de coronavirus porque “hay gente que lo necesita más”

“Lo que he hecho ha sido mantenerme aislado durante la pasada semana, desde que los libres del viernes fueron cancelados y he mantenido una distancia de seguridad con la gente. Lo más importante que podemos hacer es mantenernos positivos, mantener una distancia social, aislarnos siempre que sea necesario , y lavarnos las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Gracias a todos por todos vuestros mensajes. Manteneos a salvo”, concluyó.

“He tenido cero síntomas, y ya han pasado 17 días desde que vi a Sophie e Idris. He estado en contacto con Idris y estoy contento de saber que está bien. También hablé con mi doctor que revisó si era necesario hacer un test , pero la verdad es que hay una cantidad limitada de test disponibles y hay gente que lo necesita más que yo , especialmente cuando no he mostrado síntomas”, continúa Hamilton.

