Hamilton niega que ganar títulos sea “factor decisivo” para seguir

El piloto de 36 años habló sobre la duración de su nuevo contrato, de un año, firmado a principios de febrero: “Estoy en una posición privilegiada y he conseguido la mayor parte de las cosas que quería lograr. No tengo por lo tanto la necesidad de planificar demasiado lejos en el futuro”.

“No quiero que ese sea el factor decisivo. Empecé en el automovilismo porque me gustan las carreras y creo que ese debe estar siempre en el corazón de lo que hago. Si todo lo que quieres son las recompensas, si todo lo que buscas son los títulos, te estás perdiendo. Por supuesto, es el sueño último, pero no creo que sea necesariamente el factor decisivo que te haga parar o continuar”, afirmó Hamilton en la presentación de este martes.

