Hamilton celebra su séptimo título de F1 jugando con su padre al tenis: "Hoy, finalmente, me ha pillado"

Lewis Hamilton se convirtió la pasada semana en campeón del mundo de Fórmula 1 por séptima vez. El piloto británico igualó a Michael Schumacher y se consolida como uno de los mejores pilotos de la historia.

Lejos de celebrarlo con grandes lujos, Hamilton está pasando unos días en compañía de su familia y así ha querido recalcarlo en su cuenta de Twitter.

“La gente me pregunta que cómo lo voy a celebrar… pues tenemos mucha vida pro delante para celebrar así que ahora estoy en compañía de mi familia”, escribió el piloto, haciendo alusión a la situación actual, en la que es mejor evitar los movimientos y quedarse en casa.

Además, compartió un punto en el que su padre, Anthony, le gana ante la carcajada del campeón del mundo. “Siempre tiro de la dejada y él siempre cae, pero esta vez, finalmente, me ha pillado”, añadiño.

My dad and I aren’t great at tennis but we are trying to get better. I always use a slice to beat him and he always falls for it. He’s finally got me today🤣 People ask me, how will you celebrate? We’ve got life to celebrate and spending time with family is how I am celebrating. pic.twitter.com/VOthGkIkok

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 22, 2020