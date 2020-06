Hamilton carga duramente contra la Fórmula 1 por su silencio contra el racismo: "Sois superestrellas y seguís callados"

Continúa la lucha de la sociedad contra el racismo, una carrera ya de fondo en la que sus participantes están esprintando en estos últimos días para intentar llegar lo antes posible a la meta. Numerosas muestras de apoyo de diversos deportes distintos: McKennie o Thuram en la Bundesliga, Jaylen Brown de la NBA… pero hasta la pasada madrugada había una industria que no se había pronunciado del todo, la Fórmula 1.

El único que lo había hecho fue la gran figura de este deporte, Lewis Hamilton, que quiso mandar un mensaje de igualdad y de paz en estas protestas que acaparan la actualidad americana. No obstante, antes quiso atizar a sus compañeros de profesión y deporte por no haberse pronunciado, con un duro mensaje en redes sociales.

“Veo a aquellos de vosotros que os estáis quedando en silencio, algunos de vosotros sois las más grandes estrellas pero aún así os quedáis callados en medio de la injusticia“, comenzaba escribiendo antes de ir más allá. “Ni una señal de nadie en mi industria que, por supuesto, es un deporte dominado por blancos. Yo soy de las pocas personas de color aquí y aún así estoy solo”, señalaba.

Hamilton se mostró muy disgustado por la actitud impasible de prácticamente todos sus compañeros. “Habría pensado que por este entonces ya hubierais visto por qué pasa esto y dicho algo al respecto, pero no podéis apoyarnos. Solo que sepáis que sé quiénes sois y que os veo“, añadía.

A continuación, el británico quiso aprovechar para dejar clara su postura en estas protestas que desafortunadamente están causando polémica por los actos de violencia que están generando algunos individuos.

“No apoyo a esos saqueos e incendios de edificios, sino a aquellos que están protestando pacíficamente. No puede haber ninguna paz hasta que nuestros denominados líderes hagan un cambio”, explicaba y recordó que este es un problema global y para todas las minorías.

A raíz de la publicación de Hamilton, varios pilotos han reaccionado y esta madrugada han compartido mensajes de apoyo para la comunidad negra en sus redes. Charles Leclerc fue el primero, justificándose con que se sentía “fuera de lugar e incómodo” pero condenando el racismo, pidiendo acción y cambio.

#BLACKLIVESMATTER To be completly honest, I felt out of place and uncomfortable sharing my thoughts on social media about the whole situation and this is why I haven't express myself earlier than today. And I was completely wrong. 1/3

También lo hicieron Lando Norris, de McLaren y Daniel Ricciardo, su futuro compañero, ahora en Renault. Ambos pidieron a sus seguidores unidad, expresarse en la lucha contra el racismo y tomar cartas en este asunto. Además, Norris compartió una iniciativa solidaria para que sus seguidores puedan donar o compartir la causa.

I have fans and followers. Support and love. And I have power through this to lead and inspire so many. But we also stand for what’s right. This time I ask you to do something and take action. Click the link and make a difference… #blacklivesmatter https://t.co/IrVrgU2JBA pic.twitter.com/ee2A0goz84

