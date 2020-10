Hamilton, a por su segundo intento de igualar el récord de Schumacher

A Lewis Hamilton le está costando más de lo esperado igualar las 91 victorias de Michael Schumacher. Tras la doble sanción de Rusia, donde estaba todo preparado, tuvo que conformarse con el tercer puesto.

Ahora para el GP de Eifel tiene una nueva oportunidad, además en un escenario mucho más propicio para alcanzar a la leyenda: el mítico circuito de Nürburgring, que además está a apenas 50 kilómetros del Kerpen natal del káiser.

No lo tenía fácil de entrada, dado que no salía desde la pole. Su compañero Valtteri Bottas cuajó una pole casi perfecta, en la que le consiguió meter más de dos décimas. Si el finlandés no se diluía en carrera, como suele hacer, Hamilton no iba a tener una carrera cómoda.

Desde la misma salida el finlandés le demostró que no le iba a regalar la victoria, salvo imprevisto. El británico intentó arrinconar a su compañero, pero este no se amedrentó y ambos acabaron saliéndose de pista ambos, algo que casi aprovecha Verstappen, que partía tercero, para pasar al hexacampeón.

Bottas se puso a apretar desde el principio: si quería récord, lo iba a tener que luchar. El problema es que la presión a la que le sometió Hamilton le pasó factura. En la vuelta 13, se pasó en la peligrosa primera curva y se dejó un buen plano en el neumático delantero derecho, que fue aprovechado por Hamilton para pasarle y ponerse primero.

Las dificultades del finlandés no acabaron ahí, ya que Verstappen le ganó la posición justo antes de que desde Mercedes le ordenasen entrar a boxes. Para el ganador de Rusia fue una carrera para olvidar, dado que el motor le empezó a fallar y acabó abandonando. Fue un fallo eléctrico.

El golpe de Raikkonen a Russell

El coche de seguridad virtual fue desplegado por culpa de Kimi Räikkönen, que se convirtió este domingo en el piloto con más carreras en la historia de la F1, 323. El de Alfa Romeo golpeó a George Russell y mandó al de Williams por los aires, que

Hamilton y Verstappen se convirtieron en los únicos candidatos a la victoria, con el neerlandés achuchando al británico en busca de un improbable error.