Hallaron muerta a mujer secuestrada por su ex y al hijo a salvo

“Un caso típico de libro de violencia doméstica. Empeoró progresivamente y aquí es donde está terminando”, comentó Robyn Morris a la mencionada estación citada por el New York Post. Las autoridades no confirmaron de inmediato que hallaron muerta a la muerta, aunque su madre sí lo dijo. El sospechoso Ríos estaba bajo custodia en Tennessee y esperaba su extradición a Nueva Jersey.

La madre de Yasemin Uyar (abuela del niño) le confirmó a CBS New York el sábado por la noche que el cuerpo de su hija fue descubierto en una zona boscosa del estado Tennessee, donde su ex lo habría escondido.

