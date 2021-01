Hallan una bebé abandonada en una caja junto a un contenedor de basura

Una bebé fue encontrada en una caja junto a un contenedor de basura en Brasil, tal como recogen medios locales. Según la información de los médicos que atendieron a la recién nacida, tenía “cuatro horas como máximo de vida” cuando la encontraron.

Los vecinos la encontraron abandonada junto a un contenedor de basura este lunes por la mañana en el barrio de Mussurunga 1, en Salvador. La niña estaba dentro de una caja de tenis y solo llevaba un pañal.

Fueros las personas que pasaban por la zona los que llamaron a los servicios de emergencia y después éstos trasladaron a la recién nacida a un hospital. “Estaba callada. No lloraba, no. Hasta pensamos que estaba muerta, pero no lo estaba. La cogemos y la llevamos a la unidad de emergencia. Me impactó mucho”, cuenta una de las vecinas que encontró a la bebé.

Las autoridades que se encargaron de la niña aseguran que si se le dan el alta y no aparece ningún tutor, será trasladada a un refugio y estará bajo la tutela del estado. Hasta el momento no se ha identificado a ningún familiar de la bebé.