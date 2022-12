Hallan muerto al salsero Lalo Rodríguez en Puerto Rico

Rodríguez después formó parte de la orquesta Puerto Rico All Star, con la cual grabó los discos “Los profesionales” y “Tribute to the Messiah” .

A sus 16 años debutó como cantante profesional grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado “The Sun of the Latin Music” , el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

