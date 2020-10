Hallan muerto al corredor de montaña Chris Smith que desapareció en Escocia

La familia alertó a las autoridades de que Smith no había vuelto a casa y dos días después la policía hizo saltar las alarmas : “Podemos confirmar que alrededor de las 11:50 a.m se encontró el cuerpo de un hombre cerca de Meall Garbh en Glenlyon. La identificación formal aún no se ha llevado a cabo, pero la familia del corredor desaparecido Chris Smith ha sido informada . Las consultas están en curso y se enviará un informe al Procurador Fiscal”, informaron en un comunicado.

You May Also Like