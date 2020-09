Hallan en Salamanca la primera obra de Shakespeare que circuló por España

Según ha comunicado la universidad, el hallazgo se produjo este jueves cuando el profesor Stone se encontraba buscando reseñas sobre otra obra traducida, en parte, por el rector del Real Colegio de los Escoceses de Salamanca y, por azar, encontró el ejemplar de la obra The two noble kinsmen (Los dos nobles caballeros) escrita por Shakespeare y Fletcher y considerada la última obra del dramaturgo británico.

