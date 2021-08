Hallan ‘cápsula del tiempo’ de la época nazi en una residencia

“Como profesor de historia, se me pone la piel de gallina cuando hablo de esto”, afirmó el propio Sebastian Yurtseven, que dice que no tenía la menor sospecha de lo que encontraría, puesto que su familia compró la casa en la década de 1960. La revista señala que es probable que los objetos pertenecieran al director local de la Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, del que se sabe que vivía en esa zona, y seguramente fueron escondidos en 1945 ante el avance de los Aliados para intentar deshacerse de pruebas incriminatorias ante la inminente derrota de Hitler y la Alemania Nazi.

