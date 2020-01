Hallan asesinado al activista ambiental mexicano Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca

En el año 2018 fueron asesinados en México 14 defensores ambientales, de los cuales once eran indígenas, según la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF). No obstante, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) expone que en 2018 ocurrieron 49 agresiones a ambientalistas, de las cuales 16 fueron homicidios, sumando un total de 21 víctimas. Según cifras oficiales en México suman 120 ambientalistas asesinados en los últimos 15 años .

