Hallan 7 cuerpos sin vida en zona boscosa de provincia panameña de Colón

Los familiares habían comunicado el viernes a las autoridades estar preocupados porque los jóvenes no habían regresado a sus hogares tras haber salido hacia el Lago Gatún La violencia en Panamá, al igual que la pandemia de la COVID-19 , no parece bajar su intensidad con más de 250 asesinatos en lo que va del año.

