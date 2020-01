Hallan 19 anomalías en la Junta de San Felipe

Flor Mizrachi Angelfmizrachi@prensa.comIncumplimiento del manual de procedimientos administrativos y fiscales para los contratos o compras menores, incompatibilidad de funciones, situaciones irregulares en los contratos por servicios profesionales de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y desembolsos a favor de contratistas, sin la debida justificación.

Esas son algunas de las inconsistencias que halló la Contraloría en el manejo de la Junta Comunal de San Felipe, de acuerdo con una auditoría realizada entre el 1 de septiembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2003, cuando Mario Kennedy, el actual edil de la junta comunal, ya ocupaba ese cargo.

La conclusión de la investigación fue enviada al contralor, Dani Kuzniecky, el 21 de febrero de 2005, y en ella, las auditoras Miriam Vásquez y Zahida Velásquez, y la supervisora Minerva de Saavedra indican que los resultados se deben poner en conocimiento del Municipio de Panamá y el Consejo Municipal para que tomen las medidas correctivas.

Las deficiencias halladas incluyen “compras al crédito y al contado sin órdenes de compra, y por ende, sin cuadro de cotizaciones”, y “compras de más de 100 dólares que se adquieren con una sola cotización”, en vez de con tres, como exige la ley.

En la evaluación se recomienda implementar una “unidad de almacén”, debido a que no existe una donde se reciban y despachen los bienes de la junta. Además, se señala que hay una incompatibilidad de funciones: “el contador, además de ejercer las funciones que amerita el cargo, confecciona y tramita los contratos de servicios profesionales, realiza las funciones de administrador, autoriza y tramita las compras, supervisa las funciones de la oficina de personal, entre otras.

PATAS COJAS

Según el informe de 40 páginas, en la junta comunal hay comprobantes de pagos sin documentación que los sustente: los cheques de pagos de matrícula, compra de libros escolares, sillas de ruedas y funerales, por ejemplo, se confeccionan en concepto de “Apoyo económico”; y otros, a nombre del solicitante.

Otras irregularidades que detalla el informe son: que las solicitudes “no cuentan con el informe de la trabajadora social, quien es la encargada de evaluarlas”; que “los cheques en concepto de pago de servicios profesionales y servicios especiales no tienen una planilla, ni tampoco el informe de gestión que debe rendir el funcionario por la labor realizada”, y que hay facturas sin RUC o dígito verificador, y sin la firma de recibido.

Como si fuera poco, el reporte detalla que “se confeccionan cheques a funcionarios de la institución y se realizan pagos en efectivo, como si fuese una caja menuda. Algunos son sustentados por recibos confeccionados por la Junta, donde consta que la persona que realizó la labor recibió el dinero, pero no se adjuntan facturas de la labor realizada”.

La Junta, según Contraloría, no confecciona estados financieros mensuales. Su libro de banco es deficiente: “se realizan registros de cheques sin tener saldo disponible, no se totalizan las columnas, y los registros no están balanceados con la conciliación bancaria”.

La caja menuda no quedó por fuera del informe. Según este, los comprobantes no tienen timbres fiscales, sello de pagado ni firma de autorización o recibido: “ninguna factura tiene la firma de la persona que realiza la compra”.

La Contraloría halló además la “necesidad de actualizar información de los activos fijos para su registro en los libros”, porque no existe un tarjetario que contenga los datos. “Los activos fijos no se han depreciado y no se cuenta con la documentación sobre los terrenos y edificios propios de la junta”, revela el documento.

También se menciona que algunos ingresos nunca fueron depositados, entre ellos, los recibidos en concepto de copias, donaciones, préstamos, alquileres de parques y uso del centro de cómputo.

CONTRATOS LABORALES

Las anomalías halladas abarcan los contratos por servicios profesionales. Se pudo determinar que se usa erróneamente el concepto de contrato por servicios profesionales, que se falta a la aplicación de las cláusulas contempladas, se alteran las secuencias numéricas, hay contratos no refrendados, y no hay informe de gestión

El informe revela desembolsos efectuados a personal sin contrato, sin la debida justificación, desembolsos por contratos de servicios profesionales sin documentos que verifiquen la prestación de los servicios, y desembolsos a funcionarios que aparecen en otras planillas de otras empresas privadas y públicas.

BIENES DETERIORADOS

Por último, la auditoría evalúa los bienes propiedad de la Junta Comunal: dos vehículos están fuera de servicio; y de los que están operativos, solo uno tiene la línea amarilla, el otro no tiene las franjas de vehículo oficial, así como tampoco logo de la entidad o leyenda “para uso oficial”.

Se desprende del informe que de febrero a junio de 2003, la Junta Comunal destinó 2 mil 304 dólares con 69 centésimos en gasolina.

Se compraron 14 celulares para el personal, pero ocho se extraviaron y dos están dañados; los activos no tienen placa de inventario, y las computadoras, mobiliario y herramientas están dañados.

Se llamó a Kennedy para conocer si se han aplicado correctivos tras la evaluación realizada por la Contraloría, pero se negó a declarar.





