Hallado un Canaletto colgado en casa de una mujer fallecida en Reino Unido

Lo había heredado de su madre, que lo compró hace 100 años por unas 100 libras (117 euros) , según The Times, y estaba en la pared de la vivienda familiar desde la década de los 70. La mujer sabía quién era el autor de la obra, pero había decidido no desprenderse de ella , algo que sí han querido hacer sus descendientes al conocer su valor.

You May Also Like