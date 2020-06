Haitianos duermen en la calle tras rechazo de Panamá y Costa Rica

Panamá mantiene su postura de rechazo a estos migrantes asegurando que fueron ubicados en territorio del país vecino y le recuerda a Costa Rica que no pueden aceptarlo tomando en c onsideración el Acuerdo Bilateral del 30 septiembre de 2011 , en el que se indican que una persona distinta a las nacionalidades costarricense s y panameñas , las autoridades migratorias de ambos paíse s deben recibir a los extranjeros con nacionalidade s distintas a las i nvolucradas en este acuerdo, remitidas en calidad de rechazo siempre y cuando la autoridad migratoria remitente demuestre a la autoridad migratoria receptora mediante pasaporte, citación, recibo de pago de multa o cualquier otro documento emitido por la autoridad migratoria o la O.N.P.A.R., que el último ingreso y permanencia de dicho ciudadano fue en el país receptor aunque su permanencia esté vencida.

