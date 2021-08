Haití espera una tormenta cuando aún lidia con las secuelas del terremoto

“Psicológicamente no estamos bien. No tenemos ni idea de cómo nos las vamos a arreglar”, dice. “Hay mujeres embarazadas aquí, algunas han perdido a sus bebés en caídas o lesiones”.

Labaye está preocupado no solo por la salud de su esposa sino también por el clima, del que no pueden escapar. “No sé cómo será esta tormenta”, dice.

