Haití afectado por una tormenta cuando aún lidia con las secuelas del terremoto y el aumento de los muertos

“Psicológicamente no estamos bien. No tenemos ni idea de cómo nos las vamos a arreglar”, dijo. “Hay mujeres embarazadas aquí, algunas han perdido a sus bebés en caídas o lesiones”.

Labaye estaba preocupado no sólo por la salud de su esposa sino también por el clima, del que no pueden escapar.

