Hailey Baldwin denuncia la circulación de una foto de ella retocada y aclara si se ha sometido a una cirugía facial

No es la primera vez que la modelo se ha visto obligada a aclarar comentarios sobre su físico. El pasado mes de enero, Baldwin explicó que sufría una enfermedad en las manos tras ser objeto de burlas por la forma de sus meñiques. “Padezco ectrodactilia, una enfermedad genética que he tenido toda la vida. Es lo que hace que mis dedos se vean así de raros”, confesó.

La joven aseguró que nunca ha pasado por el quirófano para hacerse una cirugía estética. “Nunca me he tocado la cara, así que si vais a sentaros y comparar mi yo los 13 años con el de 23, usad una foto natural que no haya sido editada tan a lo loco”, sentenció en un comentario.

