¡Hagamos lo Correcto! | La Prensa Panamá

No se piden más subsidios: se requieren las herramientas para asegurar que haya inclusión. Se necesitan más y mejores vías de acceso; conectividad de internet; instalaciones de salud con los equipamientos necesarios; y escuelas dignas que ayuden a disminuir la tragedia humana de un índice de pobreza multidimensional inaceptable, en el país con el producto interno bruto per cápita más alto de América Latina.

Preocupa que transcurren los quinquenios sin cambios visibles. Hago un llamado a los tomadores de decisión, quienes tienen un mandato, producto del voto popular, a que tomen acción. Hagan lo correcto. No me refiero solo a atender situaciones de emergencia de manera oportuna. Se les pide anticiparse a los hechos mediante el diseño e implementación de políticas públicas integrales, para cuidar al ser humano y al ambiente. Se les solicita que creen las condiciones para que las personas puedan tener oportunidades de desarrollo social y económico sostenido. El acompañamiento a mediano y largo plazo será fundamental. Las políticas publicas deben trascender gobiernos. Deben concentrarse los esfuerzos en la mejora de servicios públicos, salud, educación y agricultura.

Panamá, a pesar de no estar expuesta usualmente a desastres naturales, ha vivido situaciones que lamentar. Se hace necesario revisar los instrumentos de gestión de riesgos y su efectiva aplicación. Es menester el fortalecimiento de las instituciones en cuanto a su presupuesto y sus planes de prevención acción y contingencia. Urge sensibilizar a las personas ubicadas en zonas cercanas a ríos, quebradas o áreas inundables. Un ejemplo es lo sucedido en Soloy, Comarca Ngäbe Buglé en 2008. Entonces, se leía en una nota del 9 de septiembre de ese año, en un medio impreso, “cuatro personas fallecidas, entre ellas dos infantes, más de 68 familias, quedaron sin vivienda, tras los daños causados por la fuertes lluvias y el desbordamiento del río Fonseca”. La pregunta es: ¿Cuál fue el plan de prevención y de acción para evitar que no se repitiera la tragedia? Doce años han pasado. Ocurre de nuevo en la misma zona: Boca Balsa, Boca de Remedio, Chube y el propio Soloy.

You May Also Like