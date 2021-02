hackers robaron millones para armas nucleares de Kim

No está claro exactamente cómo actuará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque sus asesores han dejado en claro que los aliados de Corea del Sur y Japón estarán muy involucrados. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, dijo la semana pasada que la administración está llevando a cabo una revisión de políticas y que él no «adelantará esa revisión» en público.

Trump intentó que Kim abandonara su programa de armas nucleares a través de la diplomacia de alto nivel, apostando a que sus habilidades de negociación podrían ayudarlo a lograr lo que los presidentes anteriores no habían podido. Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones en reunirse con un líder norcoreano en 2018 y luego se reunió con él dos veces más, pero no logró convencer al joven dictador norcoreano de que abandonara su ambición por las armas nucleares.

