El problema de la Casio fx-991MS es que no se puede programar fácilmente sin eliminar la función para la que fue creada, que es hacer cálculos. En lugar de modificar la interfaz de la calculadora, Neutrino ha ideado un sistema digno de James Bond. Un imán oculto en el bolígrafo activa un sensor interno instalado en la calculadora que permiten encender y apagar la pantalla, navegar entre menús o seleccionar uno específico mediante diferentes combinaciones de golpecitos con el boli en la calculadora. Nada que llame la atención en un examen. La labor de un hacker no es nada sencilla, por lo que será mejor dedicar ese tiempo en estudiar para el examen.

