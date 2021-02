Hacienda y Banxico presentaron un programa para apoyar a migrantes y dar más valor a remesas

Ricardo Monreal , senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se ha encargado de defender la iniciativa de reforma, argumentando que “ no se le impone ninguna obligación al Banxico , ya que no se modifican sus funciones operativas ni se promueve la realización de operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional”, señala un comunicado firmado por el legislador.

You May Also Like