Hacienda solo recauda hasta junio el 17% de los ingresos previstos por la ‘tasa Tobin’ para todo el año

Los ingresos fiscales se situaron en la primera mitad del año en unos 90.475 millones , frente a los 87.546 millones que se recaudaron en el mismo periodo de 2020. No obstante, Hacienda ha puntualizado que la comparativa del primer semestre no es homogénea, porque en 2021 hay nuevas figuras tributarias y cambios fiscales que se introdujeron en los Presupuestos Generales del Estado, como las mencionadas tasas Tobin y Google.

