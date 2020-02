Hacienda descarta devolver los 2.500 millones de euros del IVA de 2017 a las comunidades

En la misma línea, la ministra recordó que ya no es posible revisar la liquidación del año 2017, por lo que ha propuesto medidas para mitigar el problema, como la ya mencionada de no tener en cuenta la parte correspondiente al IVA en el déficit de 2019. Otra de estas medidas será poner a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA con un tipo de interés del 0%.

En cualquier caso, Montero indicó que este problema con la liquidación del IVA no sólo no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas, sino que éstas han gastado ese dinero, por lo que el efecto del IVA de 2017 se habría traducido en un mayor déficit público en 2019, año en el que correspondía su liquidación, y en un probable incremento del periodo medio de pago a proveedores.

Cataluña no ha podido votar por la inasistencia del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, ya que la secretaria de Economía, Natalia Mas, que es quien ha acudido a la reunión, no tiene capacidad para hacerlo.

