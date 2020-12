Hacia una oposición actual y militante

Se puede afirmar en la hora actual que los grupos de presión, básicamente por su comprobado poder de convocatoria, han desplazado a los partidos políticos en su misión de intérpretes y de abanderados de los intereses populares. Este fenómeno es preocupante si se analizan los fines naturales de los grupos de presión y de los partidos políticos. Los grupos de presión en el campo político luchan por el cambio de conductas o de políticas oficiales o privadas, y los partidos políticos están encaminados a la toma del poder. Si los objetivos de los grupos de presión son logrados, hasta allí llega la militancia colectiva, y si en esa lucha el gobierno sufre un desgaste, a los grupos de presión no les interesa capitalizar ese desgaste precisamente porque su lucha no está dirigida a vencer políticamente al gobierno.

Los grupos de presión en el campo político luchan por el cambio de conductas o de políticas oficiales o privadas, y los partidos políticos están encaminados a la toma del poder. Si los objetivos de los grupos de presión son logrados, hasta allí llega la militancia colectiva, y si en esa lucha el gobierno sufre un desgaste, a los grupos de presión no les interesa capitalizar ese desgaste precisamente porque su lucha no está dirigida a vencer políticamente al gobierno.

You May Also Like