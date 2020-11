Hacia una agenda de políticas de lectura

Si la lectura, la escritura y la oralidad no son tomadas como una prioridad de proyecto nacional dentro de una política cultural, los procesos de construcción democráticos serán frágiles. El lenguaje es la base sobre la que construimos cualquier realidad del desarrollo humano. Es decir, la lectura, la escritura y la oralidad en la realidad son los pilares para lograr sociedades realmente democráticas. Son componentes de la comunicación humana determinantes para la paz, la equidad y la identidad cultural. De poco servirá una política cultural si tenemos ciudadanos que no saben leer, hablar ni escribir.

Otro desafío que tendrá que asumir, no solo este, sino también futuros gobiernos, es el tema del libro y la lectura. La Ley de Cultura, en su Capítulo X, dedica solo tres artículos al complejo universo del libro y la lectura. Esto es comprensible, pues el ecosistema del libro es muy diverso y no solo involucra a la industria del papel, impresores, libreros, promotores, autores, diseñadores, ilustradores, distribuidores y editores; también está estrechamente unido a los procesos educativos, por lo cual docentes y bibliotecarios son también mediadores imprescindibles en este escenario.

