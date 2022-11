Hacia un transporte aéreo sostenible

El mayor componente de la estrategia hacia cero emisiones netas para 2050 —un 65% de contribución al plan de reducción— es la adopción del SAF, un tipo de combustible producido a partir de aceites no comestibles, residuos orgánicos, forestales, desechos industriales, entre otros, que reduce las emisiones de carbono hasta un 80%. La tecnología actual permite que puedan mezclarse con combustible tradicional, pero lamentablemente, aún no están disponibles a gran escala, lo que significa precios todavía muy superiores al combustible tradicional. Para garantizar una oferta de SAF a gran escala, las autoridades deben trabajar de manera conjunta con la industria en la creación de políticas públicas que permitan la transición a este tipo de combustibles.

