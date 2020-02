Hacia un nuevo capitalismo | La Prensa Panamá

En mi opinión, esta metodología suena interesante pero no está exenta del riesgo de que haya algún tipo de interés por parte de algunos compañeros capaces de sesgar la votación, o peor aun, que se use para justificar cierto nivel de autocomplacencia y quien pretenda romper esto no sea aceptado.

Como no pretendo hacer aquí una apología del libro, el cual, sí recomiendo leer, permítanme centrarme en el punto referente a los colaboradores de las empresas conscientes —Capítulo 6 del libro Capitalismo Consciente —, el cual plantea interesantes y desafiantes ideas. Un primer punto en el que me parece estamos todos de acuerdo es que las “empresas conscientes” buscan colaboradores interesados en un estándar conceptual más alto posible en comparación con lo que puede ofrecer un trabajo.

