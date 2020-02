Hacia un acuerdo nacional por el empleo Juvenil

Agreguemos que más de 14 mil adolescentes desertan de la escuela anualmente, y según las pruebas PISA, sólo 1 de cada 100 de ellos (as) puede diferenciar una estadística de una opinión, 2 de cada 3 no entiende lo que lee y 4 de cada 5 no puede realizar operaciones matemáticas básicas.

