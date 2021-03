Hacia políticas de educación e inclusión tributaria

Al colega y compañero en aquella gran firma de abogados donde compartimos buenos años de vida profesional. A veces las circunstancias de la vida nos hacen no mirar la realidad que está frente a nosotros: Somos pasajeros efímeros en este mundo y en cualquier momento nos toca bajarnos en la parada más imprevista. Gracias por todo lo que nos ofreciste con tu talento, caballerosidad y profesionalismo en las letras y la música. Nunca nos dijiste que no frente a una solicitud para tocar a puro pulmón y sin remuneración alguna en las causas de la Fundación Crescendo. De seguro, “hay un silencio ensordecedor, donde solía haber ruido”. Descansa en paz Horacio Valdés.

