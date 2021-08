Hacia la economía ‘net zero’

Estos cambios exógenos y de preferencias de los inversionistas, acompañados de cambios tecnológicos y de regulación, conducirán a una de las mayores reasignaciones de capital que hayamos visto, al transferir riqueza acumulada hacia inversiones y compañías con estrategias para alcanzar, y apalancar, la economía net zero. En los primeros seis meses del año, la iniciativa Net Zero Asset Managers, lanzada en diciembre de 2020, ha convocado a 128 inversionistas que administran colectivamente activos por $43 billones.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en Centroamérica, 6.5 millones de personas fueron afectadas por los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, exacerbando la crisis humanitaria y social causada por la pandemia del Covid-19. Estamos siendo testigos de un cambio significativo en la forma como las entidades y los líderes del mundo financiero y del gobierno están respondiendo a la necesidad de emprender acciones relacionadas con el clima: Más de la mitad del producto interno bruto (PIB )global se genera en países que tienen mandatos de net zero. Los líderes globales ya están incorporando el riesgo climático en sus estrategias: 20% de las principales empresas multinacionales –equivalentes a $14 billones anuales en ventas– han anunciado planes de alcanzar net zero en el 2050.

