Hacia atrás, ni para tomar impulso: Acciones ante la crisis climática

De la mano del Reino Unido, Panamá también ha decidido adoptar el modelo Water Tracker, formulado por the Alliance for Global Water Adaptation, que busca mejorar la gestión de los recursos hídricos del país.

Es momento de que cada país revise y fortalezca sus objetivos nacionales para alinearse con el compromiso de limitar el incremento de temperatura, y este trabajo debe estar respaldado por un progreso real sobre el terreno, con la implementación de políticas públicas realistas. No mañana ni en algún punto del futuro lejano, sino este año, en 2022, con compromisos de cero neto y objetivos de reducción de emisiones para 2030 respaldados con planes claros y factibles. Dichas metas ya no resultan algo deseable, sino imprescindibles para proteger a los ciudadanos, las economías y el medio ambiente.

En medio de esta crisis y ante la necesidad de tomar acciones urgentes, ayer domingo 6 de noviembre, comenzó la COP27 en Egipto. Se trata de un momento crítico para redoblar esfuerzos y demostrar que la transición avanza, que no se detiene. Frente a un contexto desafiante, los países deben acelerar la acción climática y no dar ni un paso atrás en los compromisos adquiridos en Glasgow sobre mitigación, pérdidas y daños, financiamiento y adaptación, impulsando acciones reales y el apoyo a las naciones más vulnerables.

