Hacia adelante, sin darnos por vencidos

Hubiese querido que varias de las cosas que me han sucedido hubieran sido de modo diferente, pero la vida es como es, no como queremos que sea. Ciertamente, resulta inútil esperar que sea perfecta y que todo este solucionado para vivirla pacífica y felizmente. No podemos dejar que la vida se nos pase.

Las situaciones duras y los percances que en varias ocasiones experimentamos en la vida nos exigen una introspección personal que nos lleve a saber y a revelar qué hay en nuestros corazones. Con fervor y sin desesperación, hay que creer en uno mismo, aunque no comprendamos a ciencia cierta que determinadas situaciones no son casualidades y que probablemente son realidades necesarias que se nos presentan para ser resueltas y que, a la vez, nos espabilan y liberan. Otro gran misterio en el drama de la existencia.

En esta vida maravillosa, todos pasamos por millares de dificultades que, con una mirada más noble y franca, suelen esconder oportunidades para hacernos más fuertes, algo no tan fácil de descubrir, aceptar y consumar. Y así, con determinación, ante los infortunios y las penas identificamos soluciones, desechamos lo malo, nos quedamos con lo bueno, logrando finalmente reconocer ante tantos escarmientos que la vida es muy corta y no vale la pena vivirla tristes y amargados. Debemos tomar lo mejor de lo que nos sucede y hacer lo mejor que podamos, recordando que, a pesar de que nos pase de todo, todo pasa.

