“Haces que pierda la fe. Ponte a trabajar”

Horas después de ser lanzado, Joaquín Domínguez -nombre real de ElXokas- ha respondido con dureza a Irene Montero, ministra de Igualdad. Lo ha hecho realmente indignado y desde su canal de Twitch. Así, el creador de contenido lamenta -y critica- que “se gaste el dinero público” en hacer este tipo de publicidad . “Estaría bien que lo utilizases para cosas importantes, no para calumniar a gente que defiende lo mismo que tú, pero de manera correcta y para implementar leyes que no saquen a los violadores de las cárceles”.

