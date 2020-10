Hacer puzles, escribir relatos, coser… diez aficiones caseras que pueden fortalecer nuestra salud mental

Deshacernos de las cosas que ya no necesitamos o utilizamos, reciclarlas o regalarnos es una tarea que puede resultar útil cuando nos sentimos intranquilos o con falta de espacio. Por lo tanto, ordenar estanterías, organizar armarios o limpiar la casa “nos ayudan a reencontrarnos con nuestros objetos, papeles, prendas de vestir y nos permiten diferenciar aquello que nos sirve de aquello que ya no, potencian una sensación de ligereza y nos facilitan vivir con mayor comodidad ”.

Según los expertos de ifeel dedicar tiempo y atenciones al cuidado de un jardín, huerto urbano o macetas es altamente provechoso para nuestro bienestar interior y fomenta cualidades como la paciencia, la responsabilidad y la observación reposada . “Hace que nuestro mundo interior no se encasquille en las preocupaciones, sino que a través de una actividad productiva permite que movilicemos nuestros pensamientos y nos proyectemos de manera pausada pero con constancia en algo que nos conecta con la vida y no solo con nuestras rumiaciones. Esto no va a hacer milagros, pero puede convertirse en un anclaje beneficioso en momentos de tristeza, agitación interior, aburrimiento o desconcierto ”.

El confinamiento de la pasada primavera sirvió a muchos para descubrir o reencontrarse con diferentes aficiones o actividades que más allá de la mera evasión o entretenimiento también pueden traer consigo grandes beneficios para la mente . No poder salir de casa salvo para lo estrictamente necesario no es plato de buen gusto ni el estado ideal para el ser humano pero ante la posibilidad de eventuales nuevos encierros durante este otoño, el equipo de psicólogos de la plataforma online ifeel ha elaborado un ‘decálogo de pasatiempos’ que se pueden realizar dentro de nuestros hogares y que, además, aportan enormes beneficios para la salud mental de quienes los ponen en práctica:

You May Also Like