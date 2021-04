Hace tres años, desde Ustupu

El juicio debe iniciar este miércoles 7 de abril. Un juicio donde las partes no están en igualdad de condiciones. Por un lado tienes a dos jóvenes de una remota comunidad indígena, que han sufrido presiones por haber seguido adelante con su denuncia y, por el otro lado, un diputado de la República con el respaldo de su bancada, del PRD, y que no dudó en defenderse en conferencia de prensa desde la propia Asamblea Nacional.

