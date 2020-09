‘Hace falta dar más apoyo a la ciencia’: Sánchez Urrutia

La pandemia de la enfermedad Covid-19 ha movilizado de un modo sin precedentes a un sector cuyo papel es clave en esta crisis sanitaria: la investigación científica.

En Panamá, 32 investigaciones son financiadas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a un monto de 5.4 millones de dólares, para buscar respuestas rápidas ante la Covid-19, a pesar del limitado recurso económico con que se cuenta en el país para hacer ciencia.

De eso da cuenta el secretario nacional encargado de Ciencia, Tecnología e Innovación, Víctor Sánchez Urrutia, quien en una entrevista con La Prensa se refirió a la importancia de la ciencia frente a la crisis, la inversión en investigación y desarrollo (I+D), el presupuesto de 2021, entre otros temas.

¿Cómo se puede hacer ciencia en tiempo de pandemia y precariedad?

En tiempos difíciles surgen oportunidades para desarrollar el ingenio y creatividad para la solución de problemas. Muchos científicos han logrado hacer ciencia en estos tiempos gracias a las colaboraciones y contactos internacionales que mantienen desde los tiempos en los que realizaron sus estudios doctorales en prestigiosos centros de investigación del mundo. Igualmente, he visto casos en los que se han unido científicos de todo el país e instituciones científicas y académicas para realizar proyectos uniendo recursos y pidiendo colaboración a la empresa privada local e internacional. Aun así, hace falta dar más apoyo a la ciencia. Como dice el exjefe de Estado de la Casa Blanca de Barack Obama y exalcalde de Chicago Rahm Emanuel: “nunca dejes que se desperdicie una buena crisis”, y lo que quiero decir con eso: Es una oportunidad para hacer cosas que no se podía hacer antes.

¿Cuántos proyectos relacionados con la enfermedad Covid-19 financia la Senacyt?

La Senacyt abrió una convocatoria de respuesta rápida ante la Covid-19 con la llegada de la pandemia al país, y recibió 293 propuestas para abordar diversos aspectos de la situación, resultado priorizadas un total de 32 propuestas con una inversión que asciende a 5.4 millones de dólares. Estos proyectos se encuentran en diferentes fases que deben cumplir para ser financiados y llevar adelante la investigación. La entidad cuenta con los fondos para responder a estos compromisos y una vez cumplan con los procesos requeridos para la adjudicación de fondos públicos, se procede con la financiación.

¿Considera que los procesos burocráticos retrasan los estudios científicos?

La pandemia dejó claro que debemos innovar en los procesos gubernamentales. Hasta hace unos meses algunos trámites tenían que ser en físico, pero la crisis sanitaria nos llevó a hacer uso de las tecnologías disponibles para maximizar el tiempo, los recursos y salvaguardar la salud de los usuarios. Confiamos en que la experiencia que hemos adquirido en los últimos meses sirva de evidencia de que la administración pública efectiva va muy de la mano con los avances tecnológicos y que es posible innovar desde el Estado.

En Panamá, la inversión del producto interno bruto en I+D es de 0.16% ¿qué opina de esta inversión para ciencia, tecnología e innovación en el país?

La inversión en I+D en el país es demasiado baja, inclusive si se compara con otros países de nuestra región, que ya invierten poco respecto a los países más avanzados. Existe una idea generalizada de que la inversión en ciencia no nos toca a nosotros, que somos muy pobres para dedicarle recursos, que la ciencia es un lujo que solo se pueden dar los países ricos. Que a nosotros nos “salvaría” encontrar petróleo o que lo único que tenemos que explotar es nuestra posición geográfica. Sin embargo, toda la investigación económica sobre este tema ha llegado a la conclusión de que los países ricos lo son porque, precisamente, invirtieron en la generación de conocimientos y no por sus recursos naturales. Que una sociedad que tiene capacidades tecnológicas y científicas es una sociedad más resiliente y más competitiva. La pandemia debilitó el mito de que “mejor que la investigación lo hagan los otros países y nosotros simplemente nos aprovechamos”.

¿Cuánto será el presupuesto para el año 2021?

Para el año 2021 solicitamos un presupuesto de 72 millones de dólares, de los cuáles 62.2 millones de dólares eran para inversión. El monto recomendado es 43.6 millones de dólares, de los cuales 37.5 millones de dólares son para inversión. La Senacyt es una institución pequeña (aspiramos a que los gastos de funcionamiento sean cercanos al 10%) y que nuestro presupuesto vaya dirigido a apuntalar el sistema educativo, las instituciones de investigación, a los investigadores, las universidades y las empresas innovadoras. Somos una entidad que no pide dinero para sí misma, sino para apoyar la creatividad y el conocimiento en la sociedad.

¿Qué enseñanzas está dejando la pandemia en el campo científico del país?

Han sido muchos los aprendizajes, que la colaboración es fundamental para tener resultados de impacto para la sociedad. También, que es urgente la democratización de las tecnologías de información, comunicación y acceso al conocimiento. Que vale la pena invertir en ciencia y tecnología y que tener políticas y acciones a largo plazo rinde sus frutos. Además, que todavía falta mucho por desarrollar y que nuestro capital humano es competitivo. Tenemos que seguir formando a las siguientes generaciones de científicos y científicas que generen conocimiento y soluciones innovadoras desde Panamá.

¿Qué opinión tiene del aporte de la ciencia en tiempos de pandemia?

En el caso de Panamá, es muy valiosa la iniciativa de “ventiladores para Panamá”, en la que varios grupos compitieron y colaboraron al mismo tiempo para producir un producto viable en tiempo récord. En el caso de la ciencia mundial, creo que el público ha podido seguir día a día cómo se realiza el proceso científico y cómo se genera evidencia, algo a lo que usualmente no está expuesto y que a veces cuesta entender. Al principio, no se conocía la enfermedad y se usaron los conocimientos que se podían suponer valiosos. Por ejemplo, debido a estudios in vitro se pensó que la hidroxicloroquina podría ser útil para controlar el virus. Esto generó una cantidad enorme de estudios. Primero, estudios de baja calidad y rápidos que, a veces, daban resultados difíciles de entender. Luego, estudios más sofisticados que fueron demostrando que el medicamento no era eficaz, primero en las fases avanzadas y luego ni siquiera en las fases tempranas. Esta avalancha de resultados y estas aparentes contradicciones pueden causar confusión y desasosiego, incluso a profesionales bien entrenados.





